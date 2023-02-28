В Заводском районе Саратова Renault задавил женщину на «зебре»

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 27 февраля, в Заводском районе Саратова машина задавила пешехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как пояснили в дорожной полиции, на улице Орджоникидзе примерно в 20:00 44-летний водитель Renault Sandero сбил 34-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Пострадавшая с травмами оказалась в больнице.

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