В Заводском районе Саратова Renault задавил женщину на «зебре»

Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 27 февраля, в Заводском районе Саратова машина задавила пешехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как пояснили в дорожной полиции, на улице Орджоникидзе примерно в 20:00 44-летний водитель Renault Sandero сбил 34-летнюю женщину на пешеходном переходе.
Пострадавшая с травмами оказалась в больнице.
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