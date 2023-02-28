Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 февраля 2023 5:32

В Заводском районе Саратова Renault задавил женщину на «зебре»

34-летнюю женщину госпитализировали
Роман Хвалин
Фото: ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 27 февраля, в Заводском районе Саратова машина задавила пешехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как пояснили в дорожной полиции, на улице Орджоникидзе примерно в 20:00 44-летний водитель Renault Sandero сбил 34-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Пострадавшая с травмами оказалась в больнице.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.