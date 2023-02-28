В Саратовской области жителей предупредили об опасности паводков

Фото: Архив КП
Глава Дергачевского района Саратовской области Сергей Мурзаков предупредил жителей муниципалитета об угрозе подтопления частного сектора. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
– В связи с погодными условиями возникает угроза подтопления частного сектора. Просим вас обеспечить отвод талых вод от личных домовладений к канавам и стокам, очистить придомовую территорию от снега и мусора, а также прочистить трубы, находящиеся на придомовой территории! – написал Мурзаков.
В Саратове мэр Лада Мокроусова также призвала «в связи с наступлением оттепели начать активную подготовку к паводку».
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