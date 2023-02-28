Несколько улиц в центре Саратова остались без холодной воды до вечера

Фото: Архив КП

Сегодня, 28 февраля, на нескольких улицах в центре Саратова из-за аварии отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе КВС.

В зоне ограничения оказались участки улиц

- Чернышевского от Валовой до Новоузенской,

- улиц Некрасова, Комсомольской и Бабушкин взвоз — на участке от Чернышевского до Набережной Космонавтов,

- Набережной Космонавтов, а также участок Лермонтова от Московской до Некрасова.

Кроме того, воды не будет у жителей квадрата улиц: Радищева — Кузнечная — Валовая — Мичурина — Московская.

Вернуть воду обещают к 20:00.

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