Несколько улиц в центре Саратова остались без холодной воды до вечера

Фото: Архив КП
Сегодня, 28 февраля, на нескольких улицах в центре Саратова из-за аварии отключили холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе КВС.
В зоне ограничения оказались участки улиц
- Чернышевского от Валовой до Новоузенской,
- улиц Некрасова, Комсомольской и Бабушкин взвоз — на участке от Чернышевского до Набережной Космонавтов,
- Набережной Космонавтов, а также участок Лермонтова от Московской до Некрасова.
Кроме того, воды не будет у жителей квадрата улиц: Радищева — Кузнечная — Валовая — Мичурина — Московская.
Вернуть воду обещают к 20:00.
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