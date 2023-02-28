В последний день зимы в Саратовской области будет безветренно

Архив КП, Макеев Иван

Сегодня, 28 февраля, в Саратовской области ожидается облачная погода с незначительными осадками и легким морозом. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Ночью и утром в регионе обещают небольшие, местами умеренные осадки, температура воздуха в темное время суток – от -5 до нуля.

Днем воздух прогреется до +1. В регионе будет преобладать северо-западный ветер 5…10 метров в секунду.

Синоптики напоминают также о неблагоприятных условиях на дороге, вызванных потеплением – ожидается туман и гололедица.

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