В Ленинском районе Саратова обнаружен труп 44-летнего мужчины

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями проводится проверка по факту смерти мужчины в Саратове. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

По предварительным данным, сегодня, 27 февраля, тело 44-летнего мужчины без признаков жизни с ножевым ранением в груди обнаружено в квартире его знакомой по улице Топольчанской в Саратове.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.