В Ленинском районе Саратова обнаружен труп 44-летнего мужчины

Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователями проводится проверка по факту смерти мужчины в Саратове. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.
По предварительным данным, сегодня, 27 февраля, тело 44-летнего мужчины без признаков жизни с ножевым ранением в груди обнаружено в квартире его знакомой по улице Топольчанской в Саратове.
Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
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