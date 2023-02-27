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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 15:42

В Ленинском районе Саратова обнаружен труп 44-летнего мужчины

Мужчину с ножевыми ранениями нашлив квартире его знакомой
Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями проводится проверка по факту смерти мужчины в Саратове. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

По предварительным данным, сегодня, 27 февраля, тело 44-летнего мужчины без признаков жизни с ножевым ранением в груди обнаружено в квартире его знакомой по улице Топольчанской в Саратове.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

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