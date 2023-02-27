фото: СУ СКР
Саратовец получил 14 лет тюрьмы за насилие над детьми. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Судом и следствием установлено, что 38-летний мужчина в 2020 и 2021 годах, оставаясь наедине с детьми своей сожительницы, неоднократно надругался над ними. После смерти матери дети рассказали о случившимся своей тете, которая и обратилась в полицию. Следователем удалось установить психологический контакт с детьми и собрать исчерпывающие доказательства.
Приговором суда педофилу назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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