Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове весна начнется с проверки сирен и громкоговорителей. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин.

По словам чиновника, 1 марта с 10:39 по 10:42 местного времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Будут включены электросирены и громкоговорители.

Цель мероприятия - проверка работоспособности системы и возможность доведения информации до жителей области.

— Обращаемся к жителям области с просьбой сохранять спокойствие, пишет Юрин в своем телеграм-канале.

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