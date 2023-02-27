Фото: Архив КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратове весна начнется с проверки сирен и громкоговорителей. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин.
По словам чиновника, 1 марта с 10:39 по 10:42 местного времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Будут включены электросирены и громкоговорители.
Цель мероприятия - проверка работоспособности системы и возможность доведения информации до жителей области.
— Обращаемся к жителям области с просьбой сохранять спокойствие, пишет Юрин в своем телеграм-канале.
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