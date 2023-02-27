Володин: без модернизации электротранспорта Саратов развиваться не будет

фото: Володин.Саратов

Без модернизации городского электротранспорта Саратов развиваться не будет, об этом заявил Вячеслав Володин сегодня, 27 февраля, в ходе рабочей поездки в Саратовскую область. Ролик с высказываниями Спикера Госдумы разместил телеграм-канал его сторонников «Володин. Саратов».

По словам Вячеслава Володина, скоростной трамвай – это очень важный проект для Саратова. После его реализации будет обновлен транспорт, создано заново 67 километров трамвайных путей, контактная сеть и электроподстанции на маршрутах. Завершить строительство планируется в 2025 году.

— Необходимо выстроить все для того, чтобы люди понимали, как будут дублироваться трамвайные маршруты, как работать льготы, где будут остановки, – отметил Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.