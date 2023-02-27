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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:28

За неделю Саратовская служба спасения приняла 25 тысяч вызовов

Саратовцы чаще всего вызывали "скорую помощь"
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

С 20 по 26 февраля службой 112 Саратов принято 25 тысяч вызовов. Об этом сообщает телеграмм-канал «Безопасный регион» ОГУ СО.

Экстренного реагирования служб потребовали 7 566 вызовов, из них комплексного - 733. Чаще всего саратовцы обращались по номеру 112 для вызова: скорой помощи - 4 285 вызовов, полиции - 2 566 вызовов.

Помимо этого передано: газовой службе - 233 вызова, службе спасения - 291 вызов, пожарной службе - 149 вызовов

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