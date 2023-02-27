За февральские праздники в Саратове поймали 46 пьяных водителей

Фото: Архив КП

В Саратове с 22 по 26 февраля сотрудники городской ГИБДД вместе с дружинниками "Дорожного патруля" провели рейд "Нетрезвый водитель". В результате задержаны 46 пьяных водителей. Об этом сегодня, 27 февраля, рассказали пресс-службе городской Госавтоинспекции.

На 21 водителя составили протокол за пьяную езду, на 16 за отказ от проверки на опьянение. Каждого из них ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Девять автомобилистов уже были лишены прав за подобное нарушение. За повторное пьяное вождение им грозит до двух лет тюрьмы или штраф до 300 тысяч рублей.

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