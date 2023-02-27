В Балаково откроется первый в регионе специализированный Сектор пользовательского сопровождения. Об этом сообщает Правительство Саратовской области.

Завтра, 28 февраля, в центре «Мои Документы» города Балаково состоится открытие первого в регионе специализированного Сектора пользовательского сопровождения.

Сектора пользовательского сопровождения - это зоны комфортного и быстрого получения услуг, где заявители смогут без ожидания в очереди самостоятельно оформить государственные и муниципальные услуги в электронном виде через портал Госуслуг, а так же отсканировать или распечатать документы для получения конкретной услуги.

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