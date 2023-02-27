Житель Энгельса ждет суда за убийство 16-летней давности

В городе Энгельсе Саратовской области состоится суд над 41-летним местным жителем, обвиняемым в убийстве.

Все случилось в ночь на 15 февраля 2007 года, когда обвиняемый находился в гостях у 36-летнего гражданина в доме на улице Тамбовской. На фоне ревности между знакомыми произошла ссора. Гость схватил нож и ударил хозяина жилища в грудь. Утром 15 февраля 36-летний мужчина скончался.

Преступление было раскрыто сразу после обнаружения тела погибшего. Проведены судебные экспертизы, допрошены очевидцы, исследованы различные версии. У следствия имелись достаточные доказательства совершения обвиняемым убийства. Злоумышленник успел покинуть Российскую Федерацию и был объявлен в международный розыск. В итоге кропотливой работы следственного органа и оперативных служб органов внутренних дел обвиняемый был пойман в 2020 году. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Мужчине предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. В настоящее время расследование дела завершено. Скоро состоится суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.