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НовостиОбщество27 февраля 2023 10:14

В Саратовской области весь город отключили от воды

Отключение продлится час, пока ремонтируют водопровод на улице Маяковского
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Весь Красный Кут в Саратовской области остался целиком без холодной воды. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Как уточнили чиновники, воды не будет с 14 до 15 часов – в это время будет идти ремонт трубопровода на Маяковского.

В Красном Куте, по данным Саратовстата, живет 14 тысяч человек, ранее город уже оставался без холодной воды из-за крупной аварии.

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