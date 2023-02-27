В Саратовской области весь город отключили от воды

Фото: Архив КП
Весь Красный Кут в Саратовской области остался целиком без холодной воды. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Как уточнили чиновники, воды не будет с 14 до 15 часов – в это время будет идти ремонт трубопровода на Маяковского.
В Красном Куте, по данным Саратовстата, живет 14 тысяч человек, ранее город уже оставался без холодной воды из-за крупной аварии.
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