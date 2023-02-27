В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Дергачевского района

Александр Есментов

Во время специальной военной операции РФ в Украине погиб уроженец села Демьяс Дергачевского района Саратовской области Александр Есментов. Как уточнил глава муниципалитета Сергей Мурзаков, прощание с военнослужащим состоялось сегодня, 27 февраля.

Есментов уроженец села Демьяс, но долгое время жил за пределами района.

- В сентябре 2022 года отправился в зону СВО отстаивать интересы жителей своей Родины, погиб 13 января 2023 года в бою, - написал Мурзаков и выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

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