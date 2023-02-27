Жительница Хвалынска зарезала лежащего рядом знакомого

В Саратовской области 43-летнюю жительницу города Хвалынск будут судить за убийство. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Преступление произошло 28 ноября прошлого года. По данным следствия, ночью пьяная женщина поссорилась с 43-летним знакомым. Все произошло в квартире на улице Ленина. В момент ссоры, когда оба лежали на кровати, обвиняемая запустила руку под матрас, достала нож и ударила мужчину в грудь. Пострадавшего госпитализировали, вскоре он умер. Было возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Сейчас расследование завершено. Материалы передали в суд. В СК уточнили, что женщина уже имеет судимость. За какое преступление - не известно.

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