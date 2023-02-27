фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

Роман Бусаргин анонсировал «тренировки» с альтернативным общественным транспортом перед закрытием трамваев. Об этом стало известно сегодня, 27 февраля, в ходе расширенного совещания.

По словам губернатора, на время строительства скоростного трамвая в Саратове закроется ряд трамвайных маршрутов, речь идет о маршрутах № 3, 6, 8 и 9. В связи с этим, было принято решение провести «тренировки» для саратовцев и транспортной системы города в целом.

— Горожане к этому не готовы, так как никогда такого не было. Пассажиропоток уйдет на автобусы и троллейбусы. Мы намерены провести тренировки на несколько дней, моделируя такую ситуацию для города, чтобы выявить все возможные «болевые точки» и быть готовыми к ним. Думаю, проведем такие тренировки в конце марта, — высказался губернатор.

При строительстве линии скоростного трамвая будут задействованы преимущественно мощности предприятий Саратовской области.

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