В Саратовском областном суде обсудили итоги работы инстанций области в 2022 году

Фото: Архив КП

22 февраля в Саратовском областном суде состоялось совещание по подведению итогов работы районных судов и мировых судей Саратовской области за 2022 год.

Председатель Саратовского областного суда начал свое выступление с оглашения общей информации о работе судов в прошедшем году.

В сравнении с 2021 годом качество рассмотрения и мировыми, и районными судьями области в 2022 году осталось примерно на том же уровне. Лучше всего районные суды рассматривали дела об административных правонарушениях - 99,17%, мировые судьи – гражданские и административные дела - 99,95%.

В отличие от статистических данных за 2020 и 2021 годы, отмечается тенденция к уменьшению количества поступающих на рассмотрение в районные суды административных дел.

В прошедшем году в районные суды области поступило более 47 тысяч гражданских дел, основную часть которых составили дела искового производства – 92%. К мировым судьям – свыше 549 тысяч дел, они стали рассматривать на 23 гражданских и административных дела в месяц больше.

Впервые с 2020 года наблюдается снижение числа поступивших в районные суды дел об административных правонарушениях.

Количество уголовных дел, поступающих в районные суды, продолжает увеличиваться. В 2021 году оно возросло примерно на 13%, в 2022 году – еще на 2% и составило 8 835 дел в отношении 9 768 лиц.

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