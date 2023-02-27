фото: СУ СКР по Саратовской области
Пожар в Вольске унес жизнь известного стоматолога. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Сегодня, 27 февраля, в Вольске произошел пожар. Сигнал о происшествии в экстренную службу поступил в 7:50 от очевидца. Горел частный дом на улице Пугачева. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. В доме обнаружено тело 63-летнего мужчины без телесных повреждений.
Одна из вероятных причин возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Местные соцсети и СМИ сообщили, что погибшим оказался 63-летний Рамазанов Амирхан Рамазан оглы, который принимал пациентов в частной стоматологической клинике.
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