фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожар в Вольске унес жизнь известного стоматолога. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 27 февраля, в Вольске произошел пожар. Сигнал о происшествии в экстренную службу поступил в 7:50 от очевидца. Горел частный дом на улице Пугачева. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. В доме обнаружено тело 63-летнего мужчины без телесных повреждений.

Одна из вероятных причин возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Местные соцсети и СМИ сообщили, что погибшим оказался 63-летний Рамазанов Амирхан Рамазан оглы, который принимал пациентов в частной стоматологической клинике.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.