Вячеслав Володин. Кадр с трансляции совещания, посвященного реализации проекта скоростного трамвая в Саратове.

Панков: строительство скоростного трамвая сделает транспортную систему Саратова удобней для жителей

Об этом депутат Государственной Думы рассказал в своем телеграм-канале «Николай Панков. Пара слоV»

— Строительство скоростного трамвая – это ответ на запрос жителей. Об этом напомнил Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего совещания по данному проекту

Спикер реализовал в области много проектов на благо людей. Это ремонт тротуаров, безопасные дороги, зеленые зоны, расселение аварийного жилья и многое другое. И теперь строительство скоростного трамвая станет настоящим прорывом в развитии общественного транспорта в Саратове.

Люди смогут быстрей и безопасней доехать из одного конца города в другой. Снизится нагрузка на дороги, станет меньше пробок. При этом трамвай – экологичный вид транспорта, это благоприятно повлияет на городскую среду. И надежный, при условии, что в проекте будут учтены современные требования.

Строительство скоростного трамвая сделает городскую транспортную систему более удобной. И способной своевременно реагировать на потребности жителей. В том числе, Иволгино, Цветочного и других отдаленных поселков города. Не нужно будет столько автобусов в центре города и на главных магистралях, — высказался Панков.

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