Володин: удешевления проекта скоростного трамвая в ущерб качеству допускать нельзя

Вячеслав Володин. Кадр с прямой трансляции

Как заявил Вячеслав Володин, удешевления проекта скоростного трамвая в Саратове в ущерб качеству, допускать нельзя. Сегодня, 27 февраля, он заявил об этом в рамках совещания, посвященного реализации проекта скоростного трамвая в Саратове.

Спикер ГД обратил внимание на то, что в проект скоростного трамвая в Саратове были внесены изменения снижающие его качество.

- Линии должны были делать с бетонной плитой между рельсов, чтобы в итоге получалось единое дорожное полотно. Так делают в Москве и Петербурге. А сейчас в проекте вместо плиты указаны у устаревшие рельсы со шпалами. Система перевода стрелок также используется устаревшая. Очевидно, что на проекте пытались сэкономить, но так не пойдет, это не прогресс, это шаг назад, - отметил парламентарий.

Саратовская область вошла в число 10 регионов, которые приняли программу по развитию городского электротранспорта. Наряду с Волгоградской и Нижегородской областями в Саратовской будет создана госкомпания, которая отвечает за модернизацию городского трамвая.

- Задачу модернизации городского электротранспорта поставил Президент. Проблемы в этой сфере годами не решались, поэтому возникла необходимость изменить федеральное законодательство.

В Саратовской области 60 километров трамвайных путей должны быть заново воссозданы. Это уникальный проект, раньше в России такого не было, - отметил Володин.

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