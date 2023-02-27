В Саратове менеджер автошколы присвоила полмиллиона рублей

Фото: Архив КП

В Саратове менеджера автошколы осудили за присвоение денежных средств. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По информации ведомства, 26-летняя женщина получала от клиентов автошколы деньги за обучение и не вносила их в кассу, а забирала себе. Всего в период с 1 июля 2019 по 15 марта 2021 года менеджер присвоила 500 тысяч рублей.

В отношении сотрудницы завели уголовное дело за присвоение и растрату в крупном размере. В зале суда менеджер вину не признала, заявив, что деньги руководству передавала. Однако суду были предоставлены достаточные доказательства вины подсудимой.

Суд назначил женщине наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

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