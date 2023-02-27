Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 8:08

В марте саратовцев ждет сокращенная рабочая неделя

Жителей региона ждет четырехдневная рабочая неделя
Роман Хвалин

В марте жителей Саратовской области ожидает четырехдневная рабочая неделя. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты региона.

В этом году Международный женский день 8 марта, приходится на среду. В этот день саратовцы будут отдыхать, а вторник, 7 марта, станет рабочим днем, сокращенным на один час.

Напомним, после 8 марта саратовцев ждут два выходных в апреле и пять в мае.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.