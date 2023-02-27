В марте саратовцев ждет сокращенная рабочая неделя

В марте жителей Саратовской области ожидает четырехдневная рабочая неделя. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты региона.

В этом году Международный женский день 8 марта, приходится на среду. В этот день саратовцы будут отдыхать, а вторник, 7 марта, станет рабочим днем, сокращенным на один час.

Напомним, после 8 марта саратовцев ждут два выходных в апреле и пять в мае.

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