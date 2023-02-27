В Октябрьском районе Саратова снесут три многоквартирных дома

В Октябрьском районе Саратова чиновники намерены снести три многоквартирных дома. Информацию о поиске подрядчика для работ по демонтажу появилась вчера, 26 февраля, на портале Госзакупок.

Предполагается снос зданий по адресам Астраханская, 8; Вольская, 35 литера Д; Провиантская, 15, литера Б.

Подрядчика будут искать до 6 марта, администрация Октябрьского района города Саратова предлагает за снос и вывоз строительного мусора в течении месяца 1,6 миллиона рублей.

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