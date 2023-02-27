В Саратовской области начала работу служба психологической поддержки онкобольных. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Саратовской области.

В службу оказания психиатрической помощи включили помощь клинического психолога, который оказывает психологическую поддержку и консультацию, в том числе и онкопациентам.

Первичную психотерапевтическую помощь оказывает амбулаторное отделение Саратовского городского психоневрологического диспансера.

Также работу службы психологической поддержки онкобольных организовали на базе Областного клинического онкодиспансера.

По словам главного внештатного онколога минздрава области Сергея Вертянкина, пациенты областного онкодиспансера получают психологическую помощь на всех этапах лечения, как в стационаре, так и в амбулаторно-поликлинических условиях. В штате диспансера - три психолога, которые оказывают психологическую поддержку не только больным, но и их родственникам в Саратовском, Энгельсском и Вольском подразделениях диспансера.

Круглосуточно работает телефон доверия: 8 (8452) 75-14-00.