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НовостиОбщество27 февраля 2023 7:43

Жители Ленинского района проведут весь день без воды

Вернуть воду коммунальщики обещают к восьми часам вечера
Евгений Бадиков

Жители Ленинского района проведут весь день без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 27 февраля, жители улицы Ипподромной и нового микрорайона «Булгаковский парк» остались без воды до вечера.Из-за повреждения водопровода по адресу Ипподромная, 13 ограничено холодное водоснабжение абонентов по улицам Ипподромная, Булгакова, Долгина, Аржаного, Галкина-Враского.

Вернуть воду коммунальщики обещают к восьми часам вечера. Напомним, сегодня воду отключили и у жителей центра Саратова.

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