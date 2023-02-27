Жители Ленинского района проведут весь день без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».
Сегодня, 27 февраля, жители улицы Ипподромной и нового микрорайона «Булгаковский парк» остались без воды до вечера.Из-за повреждения водопровода по адресу Ипподромная, 13 ограничено холодное водоснабжение абонентов по улицам Ипподромная, Булгакова, Долгина, Аржаного, Галкина-Враского.
Вернуть воду коммунальщики обещают к восьми часам вечера. Напомним, сегодня воду отключили и у жителей центра Саратова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.