Саратовских сотрудников скорой помощи застраховали от несчастных случаев

Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году в Саратовской области значительно чаще стали происходить нападения или проявление агрессии к медицинским работникам. В большинстве случаев сотрудники скорой медицинской помощи страдают от граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или эмоционального возбуждения.

Как отмечают в региональном министерстве здравоохранения, фиксировались случаи нанесения фельдшерам телесных повреждений. В связи со сложившейся ситуацией губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил минздраву разработать схему страхования врачей и фельдшеров.

Уже застраховано 1695 сотрудников. В министерстве пояснили, что сумма страховой выплаты составляет 100 тысяч на каждое застрахованное лицо, а также процент от страховой суммы в зависимости от степени тяжести полученной травмы. Руководителям медицинских организаций, имеющих в своем составе отделения скорой помощи, поручено провести мероприятия по защите медперсонала и водителей от противоправных действий, включающие в себя страхование от несчастных случаев.

Напомним, последний случай нападения на медиков произошел в Саратове 26 февраля. Сын пациентки избил двух женщин-фельдшеров. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и ушибы.

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