В Саратове на свет появился Хусэйн

Фото: Архив КП
За прошедшую неделю в Саратове, Энгельсе и Балаково появились на свет 145 малышей. Из них 74 мальчика и 71 девочка. Также свидетельства о рождении получили две семьи, где родились двойни. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам ЗАГС регионального правительства.
Через сервис "Рождение ребенка" на Госуслугах зарегистрирован один новорожденный.
- Редкие имена прошлой недели: Агата, Аврора, Хусэйн и Али, - рассказали в ведомстве.
Также в управлении сообщили, что с начала года в области зарегистрировали свой брак 777 пар.
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