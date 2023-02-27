В Саратовской области коронавирусом заболели 294 человека за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Сегодня, 27 февраля, в Саратовской области зарегистрировано 294 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии выявлено 311 118 случаев заболевания. Выздоровело 303 139 пациентов, из них 388 выписали за прошедшие сутки.
Чаще всего заболевали люди старшего возраста — в возрастной группе 50-64 лет — 82 случая;
в группе 65 и старше — 79 случаев.
У двух заболевших пневмония, у всех остальных выявили признаки ОРВИ.
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