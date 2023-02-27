В Саратовской области коронавирусом заболели 294 человека за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 27 февраля, в Саратовской области зарегистрировано 294 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии выявлено 311 118 случаев заболевания. Выздоровело 303 139 пациентов, из них 388 выписали за прошедшие сутки.

Чаще всего заболевали люди старшего возраста — в возрастной группе 50-64 лет — 82 случая;

в группе 65 и старше — 79 случаев.

У двух заболевших пневмония, у всех остальных выявили признаки ОРВИ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.