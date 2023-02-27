фото: МЧС
В Балаково загорелась «девятка» - хозяин потушил автомобиль сам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.
Вчера, 26 февраля, в Балаково произошел пожар. На пульт дежурного пожарной охраны в 22:24 поступило сообщение о возгорании автомобиля. Горела ВАЗ-2109, стоящая рядом с домом №93 по улице Кутякова.
Владелец авто смог справится с огнем самостоятельно. Причиной возгорания называют неисправность узловых механизмов автомобиля.
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