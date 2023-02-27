Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт27 февраля 2023 5:48

Саратовский «Автодор» одолел в гостях баскетболистов из Перми

Игра завершилась в пользу гостей – 83:91
Роман Хвалин
Фото: БК "Автодор"

Фото: БК "Автодор"

Вчера, 26 февраля, баскетбольный клуб «Автодор» из Саратова одолел на чужой площадке «Парму-PARI», игра завершилась со счетом 83:91 (23:26, 26:20, 19:25, 15:20).

Встреча в Перми прошла в рамках Второго этапа регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Следующий матч пройдет 3 марта в 19:00 – саратовцы на арене «Кристалл» примут красноярский «Енисей».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.