Саратовский «Автодор» одолел в гостях баскетболистов из Перми

Фото: БК "Автодор"

Вчера, 26 февраля, баскетбольный клуб «Автодор» из Саратова одолел на чужой площадке «Парму-PARI», игра завершилась со счетом 83:91 (23:26, 26:20, 19:25, 15:20).

Встреча в Перми прошла в рамках Второго этапа регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Следующий матч пройдет 3 марта в 19:00 – саратовцы на арене «Кристалл» примут красноярский «Енисей».

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