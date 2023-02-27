В Саратовской области 22-летняя девушка на кроссовере Jaguar влетела в столб

Фото: Госавтоинспекция

Вчера днем, 26 февраля, в Калининском районе Саратовской области произошло ДТП. Об этом сегодня, в понедельник, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно, в 11:10 на трассе Р-22 «Каспий» у села Казачка 22-летняя водительница кроссовера Jaguar не справилась с управлением и врезалась в придорожный столб.

21-летняя пассажирка премиального авто получила травмы, ее доставили в больницу.

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