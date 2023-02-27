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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 4:56

В Ленинском районе Саратова мужчина упал с высоты и погиб

На месте происшествия медикам оставалось лишь подтвердить смерть саратовца
Роман Хвалин
Фото: ЧП Саратов

Фото: ЧП Саратов

Вчера вечером, 26 февраля, в Саратовском Техстекле погиб человек, предположительно после падения с высоты. О трагедии рассказывает ресурс «ЧП-Саратов».

Под одной из многоэтажек на 4-й Прокатной, 17, прохожие увидели тело мужчины. Оказавшиеся на месте вскоре после 19 часов медики смогли лишь подтвердить гибель гражданина.

Личность погибшего устанавливают полицейские.

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