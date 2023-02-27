Дома в центре Саратова остались без воды из-за прорыва труб

Фото: Архив КП

Сегодня, 27 февраля, несколько домов в центре Саратова остались без холодной воды, сообщили в КВС.

В сетях труб на Григорьева произошел порыв, из-за ремонта участка воды не будет у жителей домов по улицам:

- Волжская, дома 2/10, 15 и 16;

- Комсомольская от Первомайской до Волжской;

- Некрасова, 28/40.

Коммунальщики надеются вернуть водоснабжение не раньше 17 часов сегодняшнего дня.

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