Дома в центре Саратова остались без воды из-за прорыва труб

Фото: Архив КП
Сегодня, 27 февраля, несколько домов в центре Саратова остались без холодной воды, сообщили в КВС.
В сетях труб на Григорьева произошел порыв, из-за ремонта участка воды не будет у жителей домов по улицам:
- Волжская, дома 2/10, 15 и 16;
- Комсомольская от Первомайской до Волжской;
- Некрасова, 28/40.
Коммунальщики надеются вернуть водоснабжение не раньше 17 часов сегодняшнего дня.
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