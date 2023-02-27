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НовостиОбщество27 февраля 2023 2:15

В Саратове сохранится плюсовая температура с небольшими осадками

Днем местами по области прогнозируют до +7
Роман Хвалин
Ледяные дожди в Саратове продолжатся в начале последней недели февраля

Ледяные дожди в Саратове продолжатся в начале последней недели февраля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 27 февраля, в Саратове сохранится плюсовая температура и облачная погода с осадками. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Ночью в области будет не холоднее -2, максимальная температура в темное время суток – 3 градуса выше ноля. Днем синоптики обещают плюсовую температуру от 2 до 7 градусов. Весь день прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя – после ночи они незначительно ослабнут.

В регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода, на дорогах облцентра весь день ожидается туман. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер (6…11 м/с), ночью и утром возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

В Гидрометцентре также предупредили об опасности гололеда и отложениях мокрого снега из-за потепления во всей губернии.

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