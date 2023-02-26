Саратовские сторонники Вячеслава Володина анонсировали обсуждение проекта скоростного трамвая

Фото: Архив КП

Завтра, 27 февраля, в Саратове пройдет расширенное совещание о реализации проекта скоростного трамвая. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Как планируется, маршрут скоростного трамвая должен объединить четыре существующих маршрута – 3, 6, 8 и 9.

Уже к 2025 году планируется завершить работы – к этому сроку на всем протяжении движения должны заменить контактную сеть, подвижной состав и электроподстанции.

Прямая трансляция с обсуждений пройдет на официальных страницах саратовских сторонников политика в Телеграме и «ВКонтакте».

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