В Саратове 38-летний горожанин избил сотрудников «скорой»

Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 26 февраля, в Саратове неадекватный пациент снова напал на медиков «скорой». Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Бригада «скорой» прибыла на адрес Тулайкова, 37; чтобы оказать помощь пожилой женщине. В доме на фельдшера и врача напал с кулаками неадекватный сын пациентки. На место вызвали полицейских, они задержали 38-летнего буяна.

Как уточнил глава регионального минздрава Олег Костин, обоим медработникам потребовалась госпитализация. Врач получил ушиб мягких тканей лица, помимо этого оба работника «скорой» попали в больницу с черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга.

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