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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 11:21

В Саратове в районе железнодорожного вокзала Datsun угодил в яму с кипятком

Обошлось без пострадавших
Роман Хвалин
Фото: ЧП-Саратов

Фото: ЧП-Саратов

В Саратове сегодня, 26 февраля, недалеко от железнодорожного вокзала машина провалилась в яму на проезжей части. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».

Datsun On-DO угодил в яму, где коммунальщики вели ремонтные работы, она была огорожена. По сообщениям очевидцев, машину из ямы смог достать только грузовик.

В Госавтоинспекции сообщили, что инцидент обошелся без пострадавших.

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