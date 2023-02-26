В Саратове в районе железнодорожного вокзала Datsun угодил в яму с кипятком

Фото: ЧП-Саратов

В Саратове сегодня, 26 февраля, недалеко от железнодорожного вокзала машина провалилась в яму на проезжей части. Об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».

Datsun On-DO угодил в яму, где коммунальщики вели ремонтные работы, она была огорожена. По сообщениям очевидцев, машину из ямы смог достать только грузовик.

В Госавтоинспекции сообщили, что инцидент обошелся без пострадавших.

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