На пожаре в Саратовской области погибла 63-летняя пенсионерка

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 26 февраля, в Турковском районе Саратовской области полностью выгорел частный дом, погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании на улице Нагорной в селе Перевесинка поступило в 6:59, горел весь дом площадью в 70 квадратных метров.
Огонь потушили силами двух пожарных расчетов. На пожаре погибла 63-летняя женщина.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.