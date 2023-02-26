На пожаре в Саратовской области погибла 63-летняя пенсионерка

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 26 февраля, в Турковском районе Саратовской области полностью выгорел частный дом, погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на улице Нагорной в селе Перевесинка поступило в 6:59, горел весь дом площадью в 70 квадратных метров.

Огонь потушили силами двух пожарных расчетов. На пожаре погибла 63-летняя женщина.

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