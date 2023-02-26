В Саратове из-за потепления закрылись несколько катков

Фото: Архив КП
В мэрии Саратова сегодня, 26 февраля, сообщили о закрытии нескольких катков из-за потепления.
Так, из-за положительных температур в городе приостановят работу катки на стадионах «Волга», «Сокол», «Спартак» и в Детском парке.
Дата возобновления работы ледовых площадок пока не называется, ее обещают анонсировать отдельно.
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