В Саратовской области нашли еще 304 больных ковидом

Фото: Архив КП

К утру 26 февраля, сегодня, в Саратовской области диагностировали еще 304 пациента с ковидом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Накануне заболевших было 328.

Больше всего новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Саратове – 124 человека, Балаковском районе – 56 человек, ЭМР – 48.

Среди заболевших преобладает возрастная категория 30-49 лет – 106 человек, в возрасте 50-64 лет заразился 51 человек, среди пенсионеров старше 65 лет – 48 человек.

Среди выявленных за сутки случаев 15 протекает с воспалением легких, 289 пациентов переносят заболевание с симптомами простуды.

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