Весной в микрорайоне Авиатор завершат строительство сквера

Михаил Исаев обсудил благоустройство Заводского района

Весной в микрорайоне Авиатор в Саратове завершат строительство сквера, об этом рассказал в своем Телеграм-канале председатель облдумы Михаил Исаев, который обсудил с главой администрации Заводского района Андреем Марусовым ситуацию в избирательном округе.

Жители района могут сообщать о проблемах с уборкой улиц и тротуаров от снега и наледи по телефону: 659-871. О сбоях с вывозом отходов можно сообщать в специальный чат-бот - @ZavodskoyRegionBot.

Весной власти планируют завершить благоустройство сквера в микрорайоне Авиатор. В зоне отдыха установят детские и спортивные площадки, лавочки и урны.