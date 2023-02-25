Под Марксом машина с тремя детьми и двумя взрослыми застряла в снегу

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 25 февраля, в Марксовском районе Саратовской области машина с тремя детьми и двумя взрослыми застряла в снегу. Чтобы спасти застрявших, потребовалась помощь спасателей, о чем сообщили в пресс-службе облспаса.

Звонок дежурному поступил вчера в 23:40. На дороге между селами Новая Жизнь и Фурманово занесло снегом автомобиль, в котором находились пять человек.

Прибывшие на место спасатели областной службы спасения помогли выбраться мужчине, а также спасли из машины женщину и троих детей в возрасте двух, 8 и 10 лет.

Спасенных людей доставили до ближайшего пункта жизнеобеспечения. К счастью, обошлось без пострадавших и от медицинской помощи все они отказались.