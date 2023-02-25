Соревнование по стрельбе

В Саратове прошел турнир для полицейских по стрельбе из табельного оружия, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские проявили себя в двух упражнениях

- нужно было набрать как можно больше очков, стреляя по мишени с расстояния в 25 м

- за отведенное время участники должны были поразить мишень с 10 м из положения стоя, потом из положения с колена.

Наибольшее количество очков в личном зачете получил зам комроты Эльдар Янгаличин из Саратова.

В командном зачете победил полк ДПС ГИБДД УМВД России по Саратову.