Вячеслав Володин: никто не сможет заменить по эффективности классическое обучение

Вячеслав Володин

Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил о важности проведения капитального ремонта школ до начала учебного года. По мнению парламентария, никто не сможет заменить по эффективности классическое обучение.

Вячеслав Володин рассказал, что ему поступает много вопросов и обращений от родителей учеников. Жители Саратовской области обращают внимание на то, что обычные занятия пытаются заместить на дистанционные.

- Никто не сможет по эффективности заменить классические формы обучения. Перед переходом на дистанционку, десять раз надо подумать. К тому же родителям ребенка нужно ходить на работу. Можно делать ремонт в здании поэтапно, чтобы дети могли продолжать учебный процесс, - заявил Вячеслав Володин и поблагодарил подписчиков за обратную связь.