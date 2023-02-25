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НовостиОбщество25 февраля 2023 5:18

Вячеслав Володин: никто не сможет заменить по эффективности классическое обучение

Спикер ГД напомнил о важности проведения капитального ремонта школ до начала учебного года
Наталия Калинина
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Спикер ГД Вячеслав Володин напомнил о важности проведения капитального ремонта школ до начала учебного года. По мнению парламентария, никто не сможет заменить по эффективности классическое обучение.

Вячеслав Володин рассказал, что ему поступает много вопросов и обращений от родителей учеников. Жители Саратовской области обращают внимание на то, что обычные занятия пытаются заместить на дистанционные.

- Никто не сможет по эффективности заменить классические формы обучения. Перед переходом на дистанционку, десять раз надо подумать. К тому же родителям ребенка нужно ходить на работу. Можно делать ремонт в здании поэтапно, чтобы дети могли продолжать учебный процесс, - заявил Вячеслав Володин и поблагодарил подписчиков за обратную связь.