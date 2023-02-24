фото: Администрация Марксовского района

В боях на Донбассе погиб уроженец Марксовского района Александр Ергунев. Об этом сообщает Администрация Марксовского района.

Александр Петрович Ергунев родился 1 ноября 1974 года в селе Березовка Марксовского района. В 2022 году ушел добровольцем в ВС РФ и нес службу в одной из мотострелковых бригад Центрального Военного Округа.

2 февраля 2023 года Александр Петрович погиб, спасая жизнь своих товарищей. Ему было 48 лет.

Прощание с Александром Петровичем Ергуневым состоится 25 февраля по адресу: город Маркс, проспект Ленина 102 а. Начало траурного митинга - в 12.30. Похороны пройдут в селе Березовка.

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