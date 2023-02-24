фото: областная служба спасения
Под Энгельсом из-за снежных заносов больного госпитализировали на снегоходе. Об этом сообщает областная служба спасения.
В ночь на сегодня, 24 февраля, в Энгельсском районе карета скорой помощи не смогла добраться до дома пациента из-за метели. По словам спасателей, дорогу к селу Узморье засыпало снегом и «скорая помощь» не может доехать по вызову.
Спасателями пришлось использовать снегоход, чтобы к больному попал фельдшер. После оказания помощи пациента эвакуировали и транспортировали в машину скорой для госпитализации.
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