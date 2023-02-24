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В Аткарске простятся с двумя участниками СВО. Об этом сообщает глава района Виктор Елин в своем телеграм-канале.

В ходе СВО погибли двое жителей Саратовской области - уроженец села Кочетовки Альберт Саид-Магомедович Хакимов 1977 года и Вячеслав Анатольевич Дуюнов 1975 года. Бойцы сражались в составе одного из штурмовых подразделений и погибли при исполнении воинского долга.

- Они защищали интересы своего государства, своей Родины и отдали свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем их помнить. Аткарск скорбит, - высказался глава района.

Вячеслава Дуюнова похоронят сегодня, 24 февраля, на новом кладбище в 14:00. Прощание с Альбертом Хакимовым состоится завтра, в 13:00 в храме Петра и Павла на улице Чапаева в Аткарске.