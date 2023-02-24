В Саратове без воды остались жители Ленинского района. Об этом сообщает ООО "КВС".

Сегодня, 24 февраля, для устранения повреждения водопровода по адресу ул.Черниговская, 68 ограничено холодное водоснабжение абонентов по адресам: ул.Рижская, 2а; 1-й пр.Строителей, 10, 12, 20; ул.Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский пр., Чкалова, Прудная, Гусельский пер.

Вернуть воду коммунальщики обещают вернуть к 20:00.