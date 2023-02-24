В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 331 человек

Сегодня, 24 февраля, в Саратовской области зарегистрирован 331 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала эпидемии число заболевших достигло 310 192 человека.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 118, Балаковском районе — 69, Балашовском —37, Энгельсском — 29, Вольском — 15.

У десяти больных выявлена пневмония , у всех остальных - признаки ОРВИ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.