В Саратове без воды остались жители 18 улиц

Сегодня, 23 февраля, в Ленинском районе Саратова без воды остались жители 18 улиц, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на линии водопровода по адресу Черниговская, 68. Была прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Рижская, 2а, 2-я Песочная, 1-й проезд Строителей, 10, 12, 20; ул.Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, Гомельская, Тележная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Енисейская, Гусельский проезд, Чкалова, Прудная, Гусельский переулок.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.